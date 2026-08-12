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12 августа, 18:29

Политика

Захарова напомнила о бездействии Армении во время угроз Зеленского параду 9 Мая

Фото: legion-media.com/ТАСС/Петр Ковалев

Россия не забыла, что армянские политики не остановили украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал ударить по параду 9 Мая в Москве. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте российского дипведомства.

"Никто не забыл, что "суверенные" политики и чиновники республики не нашли в себе смелости осадить Зеленского, угрожавшего из армянской столицы ударами по Параду Победы на Красной площади", – указала дипломат.

В начале мая в столице Армении состоялся саммит Европейского политического сообщества, в котором вместе с европейскими лидерами участвовал и Зеленский. В МИД РФ тогда обратили внимание, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на заявления украинского президента с угрозами в адрес Москвы не соответствует духу партнерских российско-армянских отношений.

Ранее глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук указывал, что угрозами атаковать БПЛА парад в Москве Зеленский хотел "покрасоваться перед европейскими хозяевами". Тогда же Медведчук заявил, что главу киевского режима не интересует судьба украинских граждан, которые могут пострадать при ответном ударе.

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