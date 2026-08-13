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03:23

Политика

Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг" во время посещения учений Тихоокеанского флота.

В совещании приняли участие командующий ТОФ Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса Алексей Шведов.

"Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность – обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях", – сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что территория в зоне ответственности Тихоокеанского флота непростая. Он попросил участников совещания представить предложения о дополнительных мерах для эффективного решения задач.

"Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно", – отметил Путин.

Президент прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки 12 августа. Здесь он принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. По словам Путина, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российский лидер поблагодарил экипаж гвардейского ракетного крейсера "Варяг" за проведение учений и отметил важность поддержания боеготовности флота.

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