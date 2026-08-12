Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:23

Политика

Путин прибыл с рабочим визитом в Южно-Сахалинск

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в Южно-Сахалинске президент РФ примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

До этого глава государства посетил Бурятию и Новосибирск. В частности, в ходе своего первого визита Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. Предприятие расположено на Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении в Кижингинском районе республики, к востоку от Улан-Удэ.

В Новосибирске президент РФ запустил работу завода по переработке молока ООО "Сибирская академия молочных наук" группы компаний "Эконива". Путин дал команду запуска во время встречи с губернатором региона Андреем Травниковым по видеосвязи.

Читайте также


властьполитикарегионы

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика