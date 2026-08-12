Путин прибыл с рабочим визитом в Южно-Сахалинск

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Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в Южно-Сахалинске президент РФ примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

До этого глава государства посетил Бурятию и Новосибирск. В частности, в ходе своего первого визита Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. Предприятие расположено на Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении в Кижингинском районе республики, к востоку от Улан-Удэ.

В Новосибирске президент РФ запустил работу завода по переработке молока ООО "Сибирская академия молочных наук" группы компаний "Эконива". Путин дал команду запуска во время встречи с губернатором региона Андреем Травниковым по видеосвязи.