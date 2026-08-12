12 августа, 08:55Происшествия
Над регионами РФ и акваторией Черного моря сбили 502 украинских БПЛА
Фото: MAX/"Минобороны России"
Ночью 12 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Беспилотники были сбиты над:
- Белгородской;
- Брянской;
- Калужской;
- Курской;
- Липецкой;
- Орловской областями.
Также силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
В частности, атаке вражеских дронов подвергся Новороссийск. Обломки беспилотников попали в жилые дома, коммерческое здание и на стройплощадку. На фоне угрозы воздушной атаки общественный транспорт временно приостановил работу. В Восточном и Приморском районах развернуты ПВР.
В результате массированной атаки на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Кроме того, человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, два человека пострадали.