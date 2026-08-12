Над регионами РФ и акваторией Черного моря сбили 502 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Ночью 12 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были сбиты над:



Белгородской;

Брянской;

Калужской;

Курской;

Липецкой;

Орловской областями.

Также силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В частности, атаке вражеских дронов подвергся Новороссийск. Обломки беспилотников попали в жилые дома, коммерческое здание и на стройплощадку. На фоне угрозы воздушной атаки общественный транспорт временно приостановил работу. В Восточном и Приморском районах развернуты ПВР.

В результате массированной атаки на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Кроме того, человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, два человека пострадали.