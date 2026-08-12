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12 августа, 09:24

Общество

Минпросвещения РФ определило длительность школьных перемен

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минпросвещения России выпустило методические рекомендации для школ, согласно которым перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – 20–30 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Большую перемену рекомендуется устанавливать после второго или третьего урока. При этом допускается вместо одной длинной перемены делать две по 20 минут – после второго и третьего уроков.

В рекомендациях уточняется, что продолжительность большой перемены должна быть достаточной для организации полноценного питания школьников. Школам также следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избегать перегрузок.

Ранее Минпросвещения также установило продолжительность уроков у школьников. В частности, уроки для первоклассников в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут.

Уточняется, что такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. Например, для первоклассников предусмотрен постепенный переход от более коротких занятий к стандартным.

Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по расписанию уроков в школах

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