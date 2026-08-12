Мэр Москвы: для ЦТУ будет закуплено 100 поездов российского производства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производимые в Твери поезда и трамваи стали примерами первоклассных машин, созданных современной российской промышленностью, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра производства поезда "Иволга 5.0 ЦТУ" в Тверском машиностроительном кластере, куда входят Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), Тверской механический завод и ГК "Ключевые системы и компоненты".

Мэр напомнил, что Центральный транспортный узел активно развивается так же, как и Московские центральные диаметры. Последние, по словам градоначальника, обеспечиваются новыми современными поездами, включая "Иволгу 3.0" и "Иволгу 4.0", которые производятся как раз в Твери.

"И жители Подмосковья, москвичи, гости столицы хорошо оценили эту продукцию. У нас на центральных диаметрах в ближнем пригороде количество пассажиров увеличилось вдвое", – сказал Собянин.

В рамках продления МЦД Москва заключила с заводом в Твери контракт на стабильный заказ еще 100 поездов, рассчитанный на ближайшие годы. Составы отправятся на Ярославское, Калужское, Нижегородское и другие направления диаметров.

"Очень важно, что это продукция чисто российская, практически полная локализация. И это мировой уровень такого рода поездов", – сказал мэр столицы.

Он также сообщил, что для модернизации трамвайной сети Москвы подвижной состав на 100% поставлялся с Тверского машиностроительного кластера. В настоящее время трамваи каждый день перевозят около 700 000 пассажиров.

"В последнее время создана еще новая машина "Львенок", которая работает на автономном ходу и которая позволила соединить разрозненные трамвайные маршруты", – отметил Собянин.

В свою очередь, врио губернатора Тверской области Виталий Королев добавил, что ТВЗ является вторым по размеру налогоплательщиком в регионе. Поэтому особенно важно, что предприятие имеет такого партнера, как Москва. По словам Королева, от того, насколько стабильно работает завод, зависит экономика области в целом, а также ее социальные программы и возможность выплачивать необходимые льготы.

По данным материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы, на ЦТУ работает около 130 поездов "Иволга" разных поколений. На ТВЗ в настоящее время собирают вагоны "Иволги 5.0 ЦТУ", которые выйдут на межрегиональные маршруты. Все технические требования, дизайн и интерьер составов были разработаны совместно специалистами Трансмашхолдинга и правительства столицы.

Пригородные поезда, а также трамваи, производимые в Тверском кластере, обслуживаются по долгосрочным контрактам сервисного обслуживания. Завод-изготовитель отвечает за качество и надежность техники в течение всего ее срока службы: 30 лет для трамвая и 40 лет для пригородных поездов.

Кроме того, кластер обеспечивает производство кузовов "Иволги" и трамваев, обеспечивая 90% выпуска этих видов подвижного состава в России. На трех предприятиях заняты около 12 500 человек.

Вагоностроительный завод в Твери, кроме прочего, занимает первое место в мире по объему выпуска пассажирских вагонов дальнего следования. Мощности завода позволяют производить до 1 200 вагонов и кузовов в год. В целом в производственной линейке фигурирует свыше 80 моделей подвижного состава. При этом Тверской механический завод производит для Москвы трамваи, в том числе "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва".

В 2026 году Москва завершила программу обновления трамвайного парка. Для ее реализации в 2017–2026 годы правительство разместило крупнейший в РФ заказ на обновление парка трамваев. В общей сложности было поставлено в Москву 608 трамваев.

Ранее Собянин рассказал, что через Московский регион проходят основные транспортные коридоры, поэтому развитие ЦТУ влияет на перевозки по всей стране. В столице активно развивается метро, регулярный речной транспорт, обновляется трамвайный парк, на новые маршруты выходят электробусы.

Кроме того, МЦД планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. В планах властей расширить маршрут МЦД до всех регионов, расположенных вокруг Московской области. Это затронет 10 миллионов человек.

