Тренер Скрипник предостерег от повторения челленджа блогера, который нес друга 15 км

Москвич прошел 15 километров с другом на спине ради 100 тысяч рублей, рассказал он в соцсетях. Чем опасны такие челленджи для организма и как к ним правильно подготовиться, разбиралась Москва 24.

"Первые 100 метров ментально очень тяжелые"

Житель столицы пронес своего друга на спине 15 километров – от Театра Российской армии до МКАД – и выиграл спор на 100 тысяч рублей.



Молодой человек рассказал в соцсетях, что к прогулке готовился несколько дней: обмотал ремни поролоном и сделал специальное крепление на бедра, чтобы вес человека было легче удерживать. При этом до старта друг набрал 6 килограммов и в итоге весил 76. Сам же герой челленджа показал на весах 90 кило.



Парень начал свой путь в 10 часов вечера, чтобы избежать жары.





блогер Первые 100 метров ментально были очень тяжелыми, я точно понимал, что не дойду. Это было сильно тяжелее, чем я рассчитывал, но со старта сливаться стыдно, поэтому решил пройти хотя бы час.

Отдыхал он в основном, прислонившись к столбам или лежа на перилах зданий по пути. По правилам челленджа, делать это можно было неограниченное количество раз – главное, чтобы друг не касался земли. Питался молодой человек примерно каждый час быстрыми углеводами: шоколадом, конфетами и детским пюре, запивая все энергетиками и водой.



На трети пути друг начал отговаривать автора видео от вызова, аргументируя тем, что они двигаются "от столба до столба". В этот момент он написал своей девушке, что уже выиграл спор, что открыло у парня "второе дыхание".



"Решаю идти, пока не упаду. Осталось примерно 7,5 километров. Поменяли обувь, потому что на правой ноге уже жесткие мозоли", – рассказал он.



Но парень в итоге дошел до конца: общая дистанция заняла 8 часов, за которые он стер ноги и бока, выпил 7,5 литра воды и в итоге забрал 100 тысяч рублей. Обратно он ехал уже на такси. По словам москвича, помимо денег, он приобрел невероятную веру в себя.

Ранее в интернете завирусился другой челлендж на выносливость – "100 тысяч шагов за день". В частности, блогер из Башкирии практически без отдыха прошел около 76 километров по горам и лесам, при этом мозоли появились уже на 10 тысячах шагов. Одна из москвичек на отметке примерно в 50 тысяч шагов потеряла сознание от невыносимой боли, судорог и, предположительно, солнечного удара. Для ее спасения прохожим пришлось вызывать скорую.

Смертельно опасно?

Спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник в разговоре с Москвой 24 признался, что без восторга относится к экстремальным челленджам, особенно переносу тяжестей на дальние расстояния без специальной подготовки. По его мнению, такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к серьезным физиологическим сбоям.



По оценке эксперта, потребление большого количества воды при интенсивной физической нагрузке является распространенной ошибкой.



"Если жидкость выпивается в короткие сроки, могут возникнуть проблемы. С потом организм теряет электролиты – натрий, магний. Избыток воды без солей разбавляет плазму крови, и это приводит к гипонатриемии: выраженным отекам, головокружению, судорогам, потере сознания", – рассказал Скрипник.



По его словам, марафонцы, которые пренебрегали правилом потребления электролитов во время длительной дистанции, нередко погибали. Для таких испытаний существуют специальные изотоники, отметил эксперт.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Кроме того, это высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Длительный перенос веса взрослого человека – мощная статодинамическая работа в сочетании со стимуляторами из энергетиков. Такой экстремальный коктейль может вызвать резкий скачок артериального давления и выраженную тахикардию, что критично для нетренированного сердца.

Также многократно возрастает осевая нагрузка на позвоночник. Если человек более-менее правильно разместил основную нагрузку на гребне таза, давление с позвоночника снимается, но все равно присутствует. Это, по словам эксперта, увеличивает риск протрузий, смещения межпозвоночных дисков, повреждения связок и суставов.



Не исключил он и риск мышечных микроповреждений – так называемый рабдомиолиз. Длительная непривычная нагрузка может привести к массовому разрушению мышечных волокон, предупредил специалист.



"Мышцы работают как восстанавливаемые канатики: постепенно стираются, возобновляются и становятся сильнее. Но если мы не даем им возможность восстанавливаться, неправильно питаемся и не даем время для отдыха, это может привести к глобальным повреждениям мышечной ткани. То же самое касается связок", – отметил Скрипник.



Кроме того, продукты распада в результате мышечной деятельности выходят в кровоток и создают серьезное давление на почки. А тот рацион, который выбрал герой видео, еще и калечит желудочно-кишечный тракт, подчеркнул специалист.



"Шоколад, сахар, энергетики с содержанием сахара, кофеина и таурина при высокой интенсивности могут ухудшить пищеварение, спровоцировать тошноту, резкие скачки глюкозы с последующим спадом, а также создать большую нагрузку на поджелудочную железу", – пояснил физиолог.



Такие резкие нагрузки эксперт не рекомендовал никому. К подобному он посоветовал готовиться постепенно и под контролем специалиста, который понимает физиологию спортсмена в подобных условиях.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, заболеваниями почек и обмена веществ вообще нужно отказаться от этой истории на стадии идеи. Начинающим любителям тоже не нужно рисковать. Остается очень маленькая категория постоянно тренирующихся, которым можно это практиковать, и то под наблюдением тренера и врачей.

Адаптация к подобному испытанию для взрослого займет год и более. Вначале нужно пройти медицинский чекап: электрокардиограмму под нагрузкой, УЗИ сердца, обследование позвоночника, лабораторные анализы крови на электролиты и показатели почек. Также, по словам тренера, необходимо укреплять мышечный корсет и суставы общими физическими упражнениями, развивать выносливость, адаптироваться к весам, начиная с небольших и постепенно увеличивая нагрузку, учиться правильной технике подъема.



Также важна коррекция пищевого и питьевого режимов – организм должен уметь использовать ту еду и электролиты, которая есть во время подобных путешествий. Без такой подготовки подобные челленджи не просто опасны, а потенциально смертельны, пояснил Скрипник.

