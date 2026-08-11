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11 августа, 17:42

Политика

Более миллиона заявлений подано на участие в ДЭГ на думских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах подано через портал "Госуслуги". Об этом сообщило Минцифры РФ в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что федеральная платформа ДЭГ будет задействована в 32 российских регионах. В среднем каждый день на портале подается более 100 тысяч заявлений на участие в голосовании.

Больше всего заявлений подано:

  • в Московской области – 175 тысяч;
  • в Ростовской области – 129,8 тысячи;
  • в Алтайском крае – 117,8 тысячи;
  • в Свердловской области – 73,4 тысячи;
  • в Чувашской Республике – 60,7 тысячи.

Для участия в выборах гражданам необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" до 23:59 по московскому времени 14 сентября. При этом его всегда можно отозвать в тот же период.

Само голосование пройдет на информационном ресурсе vybory.gov.ru. Жители Москвы будут голосовать на портале mos.ru, им не требуется подавать заявление на "Госуслугах".

Ресурсы ДЭГ включены в "белый список", что позволит использовать их даже в случае отключения мобильного интернета из соображений безопасности. Кроме того, в регионах будут организованы точки доступа Wi-Fi.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

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