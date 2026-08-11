11 августа, 18:18Происшествия
Парапланерист погиб в Архангельской области
Фото: arh.sledcom.ru
Парапланерист не справился с управлением и разбился в деревне Боброво Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в MAX.
Ведомство начало проверку исполнения законодательства в области безопасности полетов.
Ранее в Уфе эвакуировали 17-летнего подростка, который упал со скалистого обрыва в районе Висячего камня. Спасатели доставили его к берегу реки, после чего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.
Висячий камень известен как популярное место отдыха уфимцев, однако из-за крутых обрывов и осыпающегося грунта там ежегодно происходят тяжелые несчастные случаи.
До этого в Хакасии погиб пилот разбившегося паралета. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района. В результате случившегося также получил травмы пассажир паралета.
Двое туристов погибли на Эльбрусе из-за непогоды