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11 августа, 18:18

Происшествия

Парапланерист погиб в Архангельской области

Фото: arh.sledcom.ru

Парапланерист не справился с управлением и разбился в деревне Боброво Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в MAX.

Ведомство начало проверку исполнения законодательства в области безопасности полетов.

Ранее в Уфе эвакуировали 17-летнего подростка, который упал со скалистого обрыва в районе Висячего камня. Спасатели доставили его к берегу реки, после чего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Висячий камень известен как популярное место отдыха уфимцев, однако из-за крутых обрывов и осыпающегося грунта там ежегодно происходят тяжелые несчастные случаи.

До этого в Хакасии погиб пилот разбившегося паралета. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района. В результате случившегося также получил травмы пассажир паралета.

Двое туристов погибли на Эльбрусе из-за непогоды

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