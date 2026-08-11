Горловка в ДНР полностью обесточена из-за аварии

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Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью обесточена из-за аварийной ситуации. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Приходько добавил, что в настоящее время ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии.

Ранее в Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера регионального уровня в связи с длительным аварийным отключением энергоснабжения. Глава региона Евгений Балицкий напомнил, что причиной отключений электроэнергии стали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по критической инфраструктуре Запорожья.

По этой же причине, как указал губернатор, нарушено и водоснабжение. Глава региона добавил, что введение режима ЧС поспособствует расширению мер поддержки для местных жителей, а также поможет как можно быстрее сосредоточить силы на устранении последствий.

