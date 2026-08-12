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12 августа, 04:57

Происшествия

Более 600 жителей Белгородской области погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С февраля 2022 года в результате атак украинских сил погибли 622 жителя Белгородской области, включая 27 детей. Ранения получили 4 737 человек, из них 277 детей, рассказал ТАСС врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, более 5,6 тысячи жителей, потерявших жилье из-за атак ВСУ или вынужденных переехать из-за оперативной обстановки, уже получили выплаты. Собственникам предоставлены жилые помещения или средства на специальные счета. При этом подавляющее большинство из них уже проживают в новых домах и квартирах.

Шуваев также рассказал о мерах поддержки семей. Сейчас в регионе действуют 46 мер поддержки, которыми охвачены 150 тысяч семей, в том числе 17,9 тысячи многодетных. Среди ключевых выплат – региональный материнский семейный капитал в размере 150 тысяч рублей, единовременная выплата молодым семьям в 300 тысяч рублей и выплата студенческим семьям при рождении ребенка в 100 тысяч рублей.

Ранее в МИД России сообщили, что ВСУ на минувшей неделе, с 3 по 9 августа, ежедневно направляли по гражданским объектам более тысячи боеприпасов различных типов. В результате были убиты 43 мирных жителя, в том числе четверо детей, пострадали около 420 человек.

Наиболее интенсивным атакам подвергалась Белгородская область. Регион ежедневно атаковали до 320 ударных беспилотников, в результате чего ранения получили 146 человек, еще девять погибли.

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