Певица Ольга Бузова задумалась о покупке загородного участка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась телеграм-каналу "Звездач", что планирует приобрести загородный участок.

Артистка рассматривает вариант с готовым домом, поскольку не готова к долгой стройке и ремонту. Также она опасается, что будет жить на даче одна.

В свою очередь, шоумен Прохор Шаляпин уже пригласил Бузову посмотреть на его дачу в Подмосковье. На участке Шаляпина площадью 40 соток расположены два дома, один из которых занимает более тысячи квадратных метров.

Ранее Бузова рассказала, что съемки клипа на ее песню "Хит-парад" проходили в доме Майкла Джексона. По ее словам, она посетила один из принадлежавших певцу домов в Лос-Анджелесе в 2017 году. О том, что недвижимость находилась во владении Джексона, Бузова узнала от режиссера клипа.

