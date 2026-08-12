В Госдуме предложили отменить школьные уроки по субботам

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить учебу по субботам в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторы попросили рассмотреть возможность внесения изменений, предусмотрев организацию урочной деятельности детей исключительно по 5-дневной учебной неделе. При этом в субботу предлагается проводить внеурочные, культурные, спортивные и иные воспитательные мероприятия.

Депутаты отметили, что в некоторых учебных заведениях сохраняется 6-дневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. В результате школьник в течение большей части года имеет только один полный день без обязательных занятий. Кроме того, возможность обучения по субботам зависит от режима, установленного конкретной образовательной организацией.

Парламентарии считают, что реализация предложения позволит установить единый режим обязательных занятий для школьников во всех регионах, обеспечить 2 дня в неделю без обязательной урочной деятельности и исключить различия между учреждениями в вопросе проведения уроков по субботам.

Ранее министерство просвещения России выпустило методические рекомендации для школ, согласно которым перемены между занятиями должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – 20–30 минут. Продолжительность большой перемены должна быть достаточной для организации полноценного питания учеников.