В ОП предложили обучать автоделу в школах

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Двухгодичный курс автодела с обучением вождению и выдачей прав выпускникам вместе с аттестатом необходимо ввести в российских школах с 9-го класса. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его замыслу, по окончании 11-го класса выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. Общественный деятель убежден, что такой формат позволит проводить подготовку будущих автомобилистов без спешки и под должным контролем.

Он также выразил уверенность, что данное направление станет самым востребованным среди школьников, поскольку подавляющее большинство учащихся стремится освоить навыки вождения, изучить устройство автомобиля, правила дорожного движения и основы безопасности.

Гриб отметил, что многие учебные заведения уже располагают необходимой инфраструктурой для проведения практических занятий на своей территории.

Ранее в ОП РФ предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи. Гриб пояснил, что особую актуальность предложение приобретает в контексте возвращения в школы оценок за поведение.