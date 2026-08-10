Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Московский аэропорт Домодедово продолжает обслуживать пассажиров, однако его работа переведена в особый режим. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По информации ведомства, отправка и прием воздушных судов осуществляются только после одобрения профильных органов. Причиной таких мер стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В Росавиации предупредили, что из-за сложившейся ситуации в расписание рейсов могут вноситься оперативные изменения. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями статусов вылетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Воздушная гавань также отправляет и принимает рейсы по согласованию с ответственными органами.