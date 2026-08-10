00:56Политика
Вучич заявил, что Европе не стоит ждать ослабления России
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Сербии Александр Вучич выступил с предостережением в адрес европейских стран, призвав их отказаться от расчетов на полное военное истощение России в украинском конфликте. Об это он заявил в беседе с главой медиаконцерна Axel Springer.
Сербский лидер выразил сомнение в том, что Москва станет значительно слабее в результате затяжных боевых действий. Вучич подчеркнул, что не стал бы уповать ни на момент полного исчерпания ресурсов российских войск, ни на гипотетический перелом, когда РФ окажется серьезно ослабленной из-за конфликта.
Вместо ожидания подобного сценария глава государства предложил сосредоточить все усилия на немедленном достижении прекращения огня.
Ранее Вучич заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского не нанес ущерба интересам страны и не привел к смене ее позиции в контексте конфликта с Россией.
Он отметил, что Сербия по‑прежнему не применяет санкции против России, а Украина, в свою очередь, не признает самопровозглашенную республику Косово.