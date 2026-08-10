Вучич заявил, что Европе не стоит ждать ослабления России

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Президент Сербии Александр Вучич выступил с предостережением в адрес европейских стран, призвав их отказаться от расчетов на полное военное истощение России в украинском конфликте. Об это он заявил в беседе с главой медиаконцерна Axel Springer.

Сербский лидер выразил сомнение в том, что Москва станет значительно слабее в результате затяжных боевых действий. Вучич подчеркнул, что не стал бы уповать ни на момент полного исчерпания ресурсов российских войск, ни на гипотетический перелом, когда РФ окажется серьезно ослабленной из-за конфликта.

Вместо ожидания подобного сценария глава государства предложил сосредоточить все усилия на немедленном достижении прекращения огня.

Ранее Вучич заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского не нанес ущерба интересам страны и не привел к смене ее позиции в контексте конфликта с Россией.

Он отметил, что Сербия по‑прежнему не применяет санкции против России, а Украина, в свою очередь, не признает самопровозглашенную республику Косово.