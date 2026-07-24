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24 июля, 08:22

Политика

Вучич заявил, что у Сербии нет оснований для отказа от сотрудничества с Украиной

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

У Сербии нет причин для разрыва связей с Украиной. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в интервью генеральному директору австрийской газеты Die Presse Райнеру Новаку, передает News.ru.

По его словам, Белград намерен сохранять добрые отношения со всеми сторонами. Сербия поддерживает контакты с азиатскими государствами и Россией, однако не собирается отказываться от взаимодействия с Киевом только из-за позиции других стран.

Вучич также заявил о желании провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Сербии отказался подписывать антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита "Юго-Восточная Европа – Украина", который проходил в Киеве. В документе содержатся призывы ужесточать санкции против России и лозунги о продолжении поддержки Украины.

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