Онколог Каприн: снизить риск развития рака помогут отказ от вредных привычек и спорт

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Отказ от вредных привычек и занятия спортом могут помочь снизить риск развития рака. Об этом заявил РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

"Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях", – сказал Каприн.

Он подчеркнул, что полностью исключить риск развития заболевания невозможно, но его можно существенно уменьшить.

Каприн отметил, что в России создана масштабная программа раннего выявления онкологии. Диспансеризация для людей в возрасте от 18 до 39 лет проводится раз в три года, а после 40 лет она становится ежегодной. В рамках осмотра проводятся исследования, которые нацелены на обнаружение наиболее распространенных форм рака.

Каприн порекомендовал россиянам не ждать появления первых симптомов. По его словам, многие виды злокачественных опухолей никак не проявляют себя.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова заявила, что капуста и рукола помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Она пояснила, что крестоцветные овощи содержат глюкозинолаты, которые помогают вырабатываться определенным ферментам.

Специалист подчеркнула, что еще одним важным фактором профилактики онкологии является исключение из диеты продуктов глубокой переработки красного мяса.