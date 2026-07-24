Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России снова снизил ключевую ставку, опустив ее с 14,25 до 14% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В материале ЦБ уточняется, что экономика в целом росла умеренными темпами. Сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с "разовыми факторами". При этом оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Кредитование в июне замедлилось, ожидания бизнеса по спросу упали. Отмечается, что это в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. Прогноз же роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%.

Из-за временного сокращения мощностей и стимулирующей бюджетной политики снижение ставки будет плавным, уверены в ЦБ. Банк будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает 14,5–14,6% в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027-м.

В текущем году из-за произошедшего роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% и вернется к цели в 2027-м. Рост цен с поправкой на сезонность составил 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

"В июне – июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. <...> Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", – добавили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 2026 года.

Ранее аналитики рассказывали, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле 2026-го резко повысились до 14,7% с 12,4 в июне. В мае показатель составлял 13%, в апреле – 12,9%. При этом в марте ожидания установились на уровне 13,4%, в феврале – 13,1%, в январе и декабре 2025 года – 13,7%.

