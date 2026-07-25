Фото: портал мэра и правительства Москвы

Велогонка "Вечернее Садовое кольцо" пройдет в Москве 1 августа. Участники преодолеют дистанцию на 109, 94 и 78 километров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ожидается, что мероприятие соберет тысячи любителей велоспорта со всей России. Состязание состоится в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько групп.

Стартовый городок расположится в проезде Девичьего Поля. Он заработает в 13:00, а в 20:00 здесь начнется церемония награждения.

Ранее Московский марафон тренировок прошел в олимпийском комплексе "Лужники" 27 июня. Он собрал 50 тысяч участников. В течение дня гости могли побывать на тренировках с известными спортсменами, музыкантами и медийными персонами, а также посетить зону со спортивными мероприятиями.

На специальных тематических площадках гостей приглашали испытать себя на полосе препятствий и силомере. Также на мероприятии подготовили игровые виды спорта, петанк, армрестлинг и другие занятия.

