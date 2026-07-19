Фитнес-эксперт Каневский назвал главные правила выбора велосипеда

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что обратить внимание при покупке велосипеда.

Вспоминаю 1998 год, когда моя бабушка всю ночь стояла в очереди в магазин "Зенит" в Сокольниках, чтобы мы могли купить велосипед "Аист". Правда, к моменту, когда подошла наша очередь и я приехал с родителями за покупкой, велосипеды закончились.

Сейчас такое трудно представить, но еще в конце 1990-х годов купить велосипед было так же сложно, как автомобиль или электротехнику. В наши дни выбор настолько большой, что невольно задаешься вопросом: а какой выбрать, чтобы действительно его регулярно эксплуатировать? И чем вообще полезна езда на велосипеде?



Давайте обо всем по порядку.

С активным развитием веломарафонов, а также веломаршрутов в городе количество людей, которые отдают предпочтение езде на велосипедах, растет с каждым днем. Причем важно понимать: это не только разновидность досуга, но и великолепная кардиотренировка, которая особенно актуальна для тех людей, которые не могут бегать. Например, при избытке веса тела или проблемах со стороны позвоночного столба, когда запрещена ударная нагрузка на позвоночник.

То есть велосипед – отличный снаряд, вовлекающий в работу большой мышечный массив и дополнительно развивающий сердце и легкие. Причем тренировка начинается сразу же, как человек начал движение, так как мышцы ног, интенсивно сокращаясь, мгновенно поднимают пульс.

Какой же велосипед выбрать? Здесь все зависит от целей и задач.

Поездки на работу

Если речь идет о ежедневном использовании (например, для езды на работу) плюс когда стоит задача, чтобы велосипед не занимал много места дома или в транспорте, есть складные варианты очень компактного размера. Уверен, многие из вас видели модель, которая сделана в виде треугольника.

Этот малыш сделан из алюминия, что делает его достаточно легким (примерно 12 килограммов). При этом у него дисковые тормоза, что существенно улучшает торможение, в отличие от классических v-brake (когда колодки зажимают обод). Единственным недостатком модели можно считать ограничение по весу пользователя – не больше 100 килограммов. Цена в среднем составляет 45 000 рублей.

Другие складные модели, как правило, большие по размерам, в том числе по диаметру колеса, и являются более универсальными. В них появляется "скоростная кассета": семь скоростей, что дает возможность регулировать сопротивление в зависимости от наклона дороги и желания ехать быстрее. Диапазон цен на такие модели начинается от 30 000 до 150 000 рублей.

Дорожные велосипеды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Как правило, это простые модели с одной скоростью (звездочкой). Такой велосипед был у почтальона Печкина в известном мультфильме.

Данные модели идеально подходят для перемещения по городу или парковой зоне: спокойно, в удовольствие, без рекордов скорости. Ездить удобно из-за высокой посадки, большого диаметра колес, комфортного широкого сиденья.

Но важно понимать, что у дорожных велосипедов не бывает передней вилки с амортизатором и именно поэтому на нем не рекомендуют ездить по бездорожью. Главным же плюсом можно считать их цену, которая начинается от 12 000 рублей и доходит до 200 000.

Горные велосипеды

Это специальные модели, которые по своим характеристикам (рама, вилка, сиденье, размер колес и протектор резины) подходят для езды по природным маршрутам. Такие велосипеды обладают повышенной прочностью, хорошей управляемостью, усиленными тормозами и другими характеристиками, которые дают возможность покорять лесные тропы, холмы, ездить по песку.

Диапазон цен сильно разнится: если действительно хотите кататься по экстремальным участкам, нужно готовиться к достаточно большой сумме. Диапазон – от 60 000 до 400 000 рублей и выше.

Также нужно понимать, что езда по сложным трассам требует хорошей физической подготовки. Поэтому для прохода разного рода маршрутов нужны регулярные нагрузки, развивающие выносливость, силу, координацию и скорость реакции.

Аэро-шоссейные велосипеды

Один из самых дорогих видов, которые подходят для тех людей, которые по-настоящему увлекаются велоспортом. Задача таких моделей – минимизировать сопротивление воздуха, чтобы на ровной дороге ехать максимально быстро.

Сами велосипеды делают из углеродного волокна – карбона, хотя в бюджетных сериях используют и алюминий. Цена таких моделей разнится от 80 000 до 1 300 000 рублей.

Как несложно догадаться, отдавать предпочтение аэро-шоссейному велосипеду стоит только в той ситуации, если вы по-настоящему хотите заняться велоспортом. Это значит, что у вас не должно быть проблем со здоровьем, так как тренировки требуют постоянной и тяжелой работы.

