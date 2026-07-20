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20 июля, 22:40

Политика

США заявили о подготовке Кубой плана акций внутри страны в случае конфликта

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Госдепартамент США заявил, что связанная с властями Кубы сеть неправительственных организаций National Network on Cuba (NNOC) подготовила план проведения общенациональных акций на территории США в случае начала военного конфликта между странами. Об этом говорится в официальном докладе ведомства.

Согласно публикации, в июне 2026 года NNOC начала распространять "Национальный план быстрого реагирования", в котором якобы описывается стратегия запуска "скоординированных общенациональных акций" против федеральных учреждений, военных баз США, а также объектов иммиграционной и таможенной полиции в течение 24 часов после начала боевых действий.

В Госдепартаменте утверждают, что материалы плана содержат перечень целей с указанием расположения около 1335 военных объектов США, включая командования, базы и учебные центры, а также "Cop Cities" (центры подготовки сотрудников правоохранительных органов. – Прим. ред.).

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сближение Кубы с США, однако не стал раскрывать детали своих слов. При этом американский лидер подчеркивал, что его администрация стремится к смене политического режима на острове и имеет на этот счет конкретные планы.

В то же время министр обороны Пит Хегсет допустил возможность похищения кубинского президента Мигеля Диас-Канеля и предостерег Гавану от наращивания военного потенциала, назвав это угрозой для Соединенных Штатов.

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