Жителям Краснодара рекомендовали носить респираторы из-за пожара после атаки БПЛА

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Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рекомендовало жителям Краснодара использовать респираторы в связи с пожаром, возникшим после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также призвали горожан внимательно следить за своим самочувствием и при появлении симптомов недомогания обращаться за медицинской помощью.

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА ночью 22 июля. В Краснодаре из-за падения вражеского дрона загорелся складской комплекс. Сейчас продолжается устранение последствий атаки и тушение пожара.

В результате ЧП пострадали 10 человек. Из них 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в состоянии средней тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атак. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех обстоятельств произошедшего.