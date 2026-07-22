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22 июля, 08:51

Происшествия

Дело о теракте возбуждено из-за атак ВСУ на логоцентры в Краснодаре и Невинномысске

Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В настоящее время на местах происшествий проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования правоохранители намерены дать правовую оценку действиям украинских военных, совершивших очередное преступление против мирных граждан.

Складские комплексы подверглись обстрелу в ночь на 22 июля. Удары спровоцировали возгорания на обоих объектах, тушение которых еще продолжается.

В результате ударов по комплексу в Краснодаре пострадали 10 человек. Из них 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в состоянии средней тяжести. Их доставили в медучреждения города. Остальным 6 помощь оказали амбулаторно.

В Невинномысске ранения получили 5 человек. Помощь им была оказана на месте. В зоне возгорания на этом логистическом комплексе ввели режим ЧС локального уровня.

Случившееся прокомментировала основательница Wildberries Татьяна Ким, заявившая, что профильные службы уже приступили к ликвидации последствий атак. Позднее стало известно, что работа логоцентров приостановлена.

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