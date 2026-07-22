22 июля, 08:51Происшествия
Дело о теракте возбуждено из-за атак ВСУ на логоцентры в Краснодаре и Невинномысске
Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
В настоящее время на местах происшествий проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех обстоятельств произошедшего.
В рамках расследования правоохранители намерены дать правовую оценку действиям украинских военных, совершивших очередное преступление против мирных граждан.
Складские комплексы подверглись обстрелу в ночь на 22 июля. Удары спровоцировали возгорания на обоих объектах, тушение которых еще продолжается.
В результате ударов по комплексу в Краснодаре пострадали 10 человек. Из них 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в состоянии средней тяжести. Их доставили в медучреждения города. Остальным 6 помощь оказали амбулаторно.
В Невинномысске ранения получили 5 человек. Помощь им была оказана на месте. В зоне возгорания на этом логистическом комплексе ввели режим ЧС локального уровня.
Случившееся прокомментировала основательница Wildberries Татьяна Ким, заявившая, что профильные службы уже приступили к ликвидации последствий атак. Позднее стало известно, что работа логоцентров приостановлена.