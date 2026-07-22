22 июля, 06:52Происшествия
Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на складской комплекс в Ставрополье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
После ночной атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере MAX.
Он уточнил, что по данным на 05:50 по московскому времени всем пострадавшим помощь была оказана на месте. Госпитализация никому не потребовалась.
Атака украинских дронов на складской комплекс в Ставропольском крае произошла в ночь на среду, 22 июля. Изначально сообщалось о двух пострадавших.
На месте ЧП работают пожарные расчеты и экстренные службы. Все сотрудники склада были эвакуированы.