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22 июля, 16:22

Мэр Москвы

Собянин рассказал о патриотических мероприятиях проекта "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столица привлекает молодых ветеранов специальной военной операции к работе с подрастающим поколением в рамках проекта "Молодежь Москвы". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, многие участники СВО обладают ответственностью, дисциплиной, умением работать в команде и готовностью прямо отвечать на сложные вопросы. Эти качества позволяют им стать эффективными наставниками для молодежи.

Один из участников проекта – Георгий Вильгельм. Он отправился в Мариуполь с первыми волонтерскими группами, затем принимал участие в СВО. Георгий предложил создать клуб "Город героев Москва", где ветераны встречаются со студентами и проводят мастер-классы по прикладным навыкам.

Дмитрий Наумов – студент МФЮА и член Ассоциации ветеранов СВО. Он проводит уроки мужества и организует военно-патриотическую игру "Путь воина" для школьников, а также помогает ветеранам боевых действий.

Кавалер медалей "За отвагу" и "За ратную доблесть", член организации "Боевое братство" Иван Ченин проводит открытые диалоги со студентами. А Михаил Холоднов занимается патриотической работой в своем вузе: ведет строевую и тактико-специальную подготовку, занимается сохранением исторической правды и сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО.

За последние 1,5 года в патриотических мероприятиях проекта "Молодежь Москвы" приняли участие около 85 тысяч человек. Ребята участвуют в спортивных тренировках вместе с бойцами СВО, посещают места боевой славы, ухаживают за мемориалами.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил использовать в российских школах материалы проекта "Во имя героев", где собраны видеоэкранизации историй героев Великой Отечественной войны и СВО. По его словам, многие работы трогают за душу и будут интересны как школьникам, так и студентам колледжей.

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