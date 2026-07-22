В Отрадном задержали 52-летнюю женщину с партией метадона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция задержала в столичном районе Отрадное ранее судимую 52-летнюю женщину, которую подозревают в подготовке к сбыту метадона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

При досмотре у приезжей из другого региона обнаружили 13 свертков с неизвестным веществом. Еще 2 свертка полицейские нашли в тайниках-закладках, которые женщина, предположительно, успела сделать до задержания.

Экспертиза показала, что часть изъятого общей массой более 10 грамм содержит метадон. Как установили правоохранители, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

Кроме того, во время обыска в квартире, где проживала задержанная, полицейские обнаружили еще одну партию неизвестного вещества. По предварительным данным, его могли использовать для смешивания с основным наркотиком, чтобы увеличить его общий объем. Вес и состав вещества установит экспертиза.

Следователь УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Ранее мужчина попытался провести на Кипр более 1,1 килограмма кокаина. Для этого он проглотил капсулы с наркотиком. После задержания он проходил лечение в местной больнице, чтобы врачи безопасно извлекли их.