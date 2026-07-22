Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 22:24

Происшествия

В Отрадном задержали 52-летнюю женщину с партией метадона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция задержала в столичном районе Отрадное ранее судимую 52-летнюю женщину, которую подозревают в подготовке к сбыту метадона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

При досмотре у приезжей из другого региона обнаружили 13 свертков с неизвестным веществом. Еще 2 свертка полицейские нашли в тайниках-закладках, которые женщина, предположительно, успела сделать до задержания.

Экспертиза показала, что часть изъятого общей массой более 10 грамм содержит метадон. Как установили правоохранители, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

Кроме того, во время обыска в квартире, где проживала задержанная, полицейские обнаружили еще одну партию неизвестного вещества. По предварительным данным, его могли использовать для смешивания с основным наркотиком, чтобы увеличить его общий объем. Вес и состав вещества установит экспертиза.

Следователь УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Ранее мужчина попытался провести на Кипр более 1,1 килограмма кокаина. Для этого он проглотил капсулы с наркотиком. После задержания он проходил лечение в местной больнице, чтобы врачи безопасно извлекли их.

Читайте также


происшествия

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика