В Москве задержали мужчину с почти 23 килограммами кокаина и мефедрона

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полиция в Москве задержала мужчину, у которого обнаружили мефедрон и кокаин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание подозреваемого проходило в арендованной им квартире на улице Днепропетровской. Правоохранители нашли там 600 граммов порошка. По предварительным данным, речь идет о мефедроне и кокаине.

"В гаражном боксе, которым пользовался злоумышленник, полицейские изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков c такими же веществами общим весом 22 килограмма. Исследование части изъятого подтвердило наличие кокаина", – добавила Волк.

Вся найденная партия отправлена на экспертизу. Полиция выяснила, что мужчина использовал для своей деятельности два автомобиля, в которых обнаружили тайники под номерным знаком и в багажном отсеке.

Следователи СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве завели уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также речь идет о незаконном сбыте или пересылке растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества.

Задержанного заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алма-Аты задержали женщину, пытавшуюся провести 21 килограмм марихуаны. Наркотики она упаковала в чемодан.