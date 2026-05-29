Топ-менеджер Walt Disney Company получил срок за провоз мармелада с наркотиком в РФ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Химкинский суд Московской области приговорил топ-менеджера компании The Walt Disney Company Датерао Джугалу Судхиру к 2,5 года колонии общего режима за попытку провезти наркотики. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Инстанция признала 46-летнего уроженца Индии виновным по статьям 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков" и 229.1 УК РФ "Незаконная перевозка наркотиков". Также мужчина должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Судхир прилетел из Катара в Россию в январе 2026 года. Пограничники остановили его в "зеленом" коридоре Шереметьево для проверки. В его багаже обнаружили мармелад с наркотиком, пассажира задержали.

В суде он заявил, что врач в Соединенных Штатах прописал ему наркотическое вещество для купирования последствий, которые связаны с операцией на мозге.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево удалось предотвратить провоз крупной партии наркотиков из Индии. Таможенники остановили в "зеленом" коридоре 35-летнего пассажира. В его чемодане нашли коричневые стеклянные емкости с маслянистой жидкостью и специфическим запахом.