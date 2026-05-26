26 мая, 13:04

В Шереметьево таможенники изъяли флаконы с наркотиками у пассажира из Индии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Сотрудники остановили 35-летнего пассажира во время выборочного контроля в "зеленом" коридоре. В его чемодане они нашли коричневые стеклянные емкости с маслянистой жидкостью, которая имела специфический запах.

На флаконах были надписи PARANA и SLEEP WELL. Мужчина объяснил, что перевозил товар по просьбе знакомого. Проведенная экспертиза показала, что в жидкости содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 171,99 грамма.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15–20 лет со штрафом до миллиона рублей либо пожизненное заключение.

Ранее в Шереметьево в рюкзаке иностранки обнаружили 1,2 килограмма лома серебра. В ее ручной клади были четыре полиэтиленовых свертка с металлическими гранулами серебристого цвета. После экспертизы выяснилось, что женщина перевозила аффинированное серебро 999-й пробы, стоимость продукции составила 330 тысяч рублей.

