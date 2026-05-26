Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 14:08

Политика

Володин предупредил о последствиях ударов по мирному населению

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Удары по мирному населению могут спровоцировать использование Россией оружия, которое не отставит и следа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку на колледж в Старобельске.

Депутат назвал удар ВСУ по образовательному учреждению преступлением против человечества без срока давности.

"Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб, большинство – девочек. Это преступление против человечества", – цитирует Володина РИА Новости.

Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента, в связи с терактом комитет ГД по международным делам подготовит обращение к парламентам мира. Он призвал депутатов европейских стран прекратить помогать киевскому режиму.

"Сделать все для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники", – указал Володин.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Владимир Путин осудил атаку, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа нет, а данный удар не был случайным.

Песков прокомментировал отказ западных СМИ посетить Старобельск

Читайте также


политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика