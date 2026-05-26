Володин предупредил о последствиях ударов по мирному населению

Удары по мирному населению могут спровоцировать использование Россией оружия, которое не отставит и следа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку на колледж в Старобельске.

Депутат назвал удар ВСУ по образовательному учреждению преступлением против человечества без срока давности.

"Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб, большинство – девочек. Это преступление против человечества", – цитирует Володина РИА Новости.

Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента, в связи с терактом комитет ГД по международным делам подготовит обращение к парламентам мира. Он призвал депутатов европейских стран прекратить помогать киевскому режиму.

"Сделать все для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники", – указал Володин.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Владимир Путин осудил атаку, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа нет, а данный удар не был случайным.

