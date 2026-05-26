Октябрьская погода придет в среднюю полосу России

Ряд регионов европейской части России в последние дни мая столкнется с температурой, которая характерна для октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телегам-канале.

Он уточнил, что европейская часть России в ближайшие дни будет под влиянием атмосферного фронта с севера. Из-за этого на северо-западе и в средней полосе в пятницу, 29 мая, воздух не прогреется выше 8–13 градусов.

"В большей степени арктическое вторжение проявится на Крайнем Севере Русской равнины, где в послеобеденные часы будет всего плюс 3–8", – заявил эксперт.

Метеоролог заметил, что в Причерноморье столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов.

В Москве на неделе будет облачно, пройдут небольшие дожди. Тишковец добавил, что из-за малого количества солнца с каждым днем термометры будут показывать все более низкую температуру. Днем воздух в столичном регионе будет прогреваться до 10–13 градусов, а 29-го числа ожидается до 10 градусов.

"Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные (30–31 мая. – Прим. ред.), когда в разрывах туч выглянет солнце и станет немного теплее", – заключил метеоролог.

Ранее синоптики предупредили о грозе, которая придет в Московский регион в среду, 27 мая. Ночью в столице будет около 7–9 градусов, в Подмосковье – 4–9 градусов. Также ожидается дождь. Он уже прошел на северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Москвы, а также подмосковных Красногорске и Бронницах.

