Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 19:24

Общество

Октябрьская погода придет в среднюю полосу России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд регионов европейской части России в последние дни мая столкнется с температурой, которая характерна для октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телегам-канале.

Он уточнил, что европейская часть России в ближайшие дни будет под влиянием атмосферного фронта с севера. Из-за этого на северо-западе и в средней полосе в пятницу, 29 мая, воздух не прогреется выше 8–13 градусов.

"В большей степени арктическое вторжение проявится на Крайнем Севере Русской равнины, где в послеобеденные часы будет всего плюс 3–8", – заявил эксперт.

Метеоролог заметил, что в Причерноморье столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов.

В Москве на неделе будет облачно, пройдут небольшие дожди. Тишковец добавил, что из-за малого количества солнца с каждым днем термометры будут показывать все более низкую температуру. Днем воздух в столичном регионе будет прогреваться до 10–13 градусов, а 29-го числа ожидается до 10 градусов.

"Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные (30–31 мая. – Прим. ред.), когда в разрывах туч выглянет солнце и станет немного теплее", – заключил метеоролог.

Ранее синоптики предупредили о грозе, которая придет в Московский регион в среду, 27 мая. Ночью в столице будет около 7–9 градусов, в Подмосковье – 4–9 градусов. Также ожидается дождь. Он уже прошел на северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Москвы, а также подмосковных Красногорске и Бронницах.

Дептранс предупредил москвичей об опасной погоде

Читайте также


обществопогода

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика