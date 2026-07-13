Эксперт Тюрнева: качественный рюкзак для первоклассника стоит 5–10 тыс руб

Подать документы для зачисления ребенка в первый класс можно до 5 сентября, сообщили в Минпросвещения РФ. Во сколько обойдется подготовка будущего школьника к началу учебного года и как на этом сэкономить, разбиралась Москва 24.

"Все зависит от бюджета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родители будущих первоклассников могут подать заявление в школы до 5 сентября 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Направить необходимые бумаги можно вне зависимости от прописки ребенка, а приказ о зачислении выпускается в пятидневный срок. Заявки принимаются как при личном визите в школу, так и по почте с уведомлением. Также действует онлайн-подача через региональный или единый портал госуслуг, отметили в ведомстве.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Прием в первые классы – это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем все, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них.

Информация о зачислении будет направлена родителям в личный кабинет на портале госуслуг, а также продублирована по обычной или электронной почте при их указании. Прием в школу, расположенную не по месту регистрации, осуществляется только при наличии свободных мест, уточнили в министерстве.

По словам маркетолога, члена гильдии маркетологов Игоря Новикова, пик активности брендов, предлагающих товары для школы, обычно наступает в середине лета. Однако основные закупки все равно чаще приходятся на последние недели августа, отметил он в беседе с Москвой 24.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Однозначно определить, на что не стоит тратить деньги при подготовке к школе, сложно. Если вещь приносит ребенку радость и усиливает интерес к учебе, даже простой пенал или карандаш могут быть оправданными. Все зависит от бюджета: при его достатке нет ничего плохого в покупке того, что делает школьника счастливее.

По его мнению, пенал с изображением любимого героя положительно влияет на настроение и мотивацию. В таких случаях родитель платит не за практическую пользу, а за эмоциональный отклик.

Также он подчеркнул, что разница при переплате за бренд может быть очень серьезной. Например, базовая футболка нераскрученной марки стоит порядка 300–500 рублей на маркетплейсе, в то время как известной – примерно 15–20 тысяч.

Школьная математика

Подготовка первоклассника сегодня – заметная статья семейного бюджета. В среднем в 2026 году сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей, рассказала Москве 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

По ее словам, итоговая цена зависит от региона проживания, требований конкретной школы и выбора производителей. Но, если покупать товары известных брендов, несколько комплектов формы и обуви, бюджет может превысить 50 тысяч рублей, предупредила она.





Анна Тюрнева финансовый консультант В базовый набор обычно входят школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, пластилин и другие канцелярские принадлежности. Однако рекомендуется сначала получить список от школы. Нередко часть рабочих тетрадей, прописей или других материалов приобретается централизованно для всего класса. Это позволяет избежать лишних покупок и сэкономить семейный бюджет.

В целом самая затратная часть подготовки – одежда и обувь: на них может приходиться 50–60% всех расходов, подчеркнула Тюрнева.

Для мальчика минимальный комплект обычно включает:



брюки – 2–4 тысячи рублей;

рубашки (2 штуки) – 2–4 тысячи;

жилет или пиджак (если требует школа) – 2–5 тысяч;

галстук или бабочка (при необходимости) – 300–800 рублей.

Для девочки базовый комплект обходится немного дороже, поскольку обычно требуется больше предметов одежды и расходных вещей:



сарафан или юбки – 2,5–5 тысяч;

блузки (2 штуки) – 2–4 тысячи;

жакет или жилет – 2–5 тысяч;

колготки (2–3 пары) – 600–1,5 тысячи;

аксессуары для волос (по желанию) – в среднем от 300 до 1 тысячи рублей.

Также Тюрнева обратила внимание на необходимость приобрести качественный рюкзак.

"Хорошая модель с эргономичной спинкой может стоить 5–10 тысяч рублей, но это тот случай, когда экономить не стоит. Ребенок будет носить его практически каждый день в течение года, а иногда и несколько лет, поэтому речь идет не только о деньгах, но и о здоровье", – предупредила эксперт.

Середину июля она назвала одним из самых удачных моментов для подготовки к школе. Основной ассортимент есть в магазинах и на маркетплейсах, а у родителей остается почти полтора месяца, чтобы спокойно распределить расходы.

Особенно этот период является оптимальным для покупки самых дорогих позиций: заблаговременное вложение позволит без спешки найти вариант, подходящий по бюджету. Кроме того, ближе к концу августа нужные размеры и модели разбирают быстрее всего.

"Тем, кто еще не начал подготовку прямо сейчас, переживать не стоит – сроки позволяют. Однако откладывать все на последний момент тоже не нужно. Примерно за две недели до 1 сентября традиционно возрастает спрос, ассортимент заметно сокращается. Родителям и детям часто приходится выбирать не из желаемого, а из того, что осталось", – разъяснила специалист.

По ее словам, сэкономить на подготовке к школе можно и довольно существенно. Например, стоит внимательно сравнивать цены у нескольких продавцов: разница на один и тот же товар может достигать 20–30%.

При этом она убеждена, что лучше не переплачивать за модные коллекции, известных персонажей, изображенных на товарах, или громкое название бренда. На качестве учебы это никак не скажется, а экономия может стать весьма ощутимой, объяснила эксперт.





Анна Тюрнева финансовый консультант Есть еще один простой финансовый принцип – не покупать абсолютно все сразу. Многие расходные материалы – дополнительные тетради, альбомы, пластилин или цветную бумагу – можно брать в течение учебного года по мере необходимости. Практика показывает, что часть заранее приобретенных вещей так и остается невостребованной.

Отказавшись от брендовой канцелярии, можно безболезненно сократить расходы. При этом удобная обувь, качественная школьная форма и хороший рюкзак – инвестиция в комфорт, здоровье и прекрасное самочувствие ребенка на протяжении всего учебного года, заключила Тюрнева.

