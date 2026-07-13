Абитуриенты подали уже более миллиона заявлений в колледжи на "Госуслугах"

Фото: depositphotos/VitalikRadko​

Более миллиона заявлений подали в колледжи на портале "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

"Абитуриенты колледжей поступают с "Госуслугами": уже почти 200 тысяч человек подали на портале свыше одного миллиона заявлений. Это на 22% больше, чем в прошлом году. В среднем поступающие подают по пять заявлений", – отметили в ведомстве.

Больше всего людей поступают в учебные заведения Санкт-Петербурга (96,3 тысячи), Московской области (50,8 тысячи), Москвы (50,5 тысячи), Свердловской области (49,8 тысячи), Краснодарского края (42 тысячи). Самыми популярными направлениями считаются разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело, сестринское дело.

Пользователи портала "Госуслуги" могут использовать сервис "Подбор колледжа". Он поможет человеку узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам, прочитать правила приема и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. Этим разделом воспользовались уже более 350 тысяч человек. Речь идет о настоящих и будущих абитуриентах, а также их родителях.

Целевое обучение – еще одна опция, которая есть на "Госуслугах". Оно поможет тем, кто хочет устроиться на работу. На портале уже подано 30,9 тысячи заявок. Самые популярные направления – техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, лечебное и сестринское дело.

Поступить на бюджетные места в колледжах можно до 15 августа, на творческие специальности заявления можно подавать до 10 августа. Платное отделение будет доступно до 1 декабря.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги учебного года в колледжах Москвы. По его словам, выпускниками этих заведений в 2026 году стали более 33 тысяч молодых специалистов. Это на 10% больше, чем годом ранее.

