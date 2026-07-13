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13 июля, 16:23

Мэр Москвы

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин выступил с инициативой о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Такое предложение он озвучил перед церемонией подписания соглашений о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями.

Мероприятие прошло в мраморном зале столичной мэрии.

"Что касается бюджетной ситуации, действительно, в регионах она достаточно сложная. Доходы формируются неравномерно, и в целом в ряде регионов бюджеты являются дефицитными", – сказал мэр.

Он напомнил, что российское правительство при помощи бюджетных кредитов перекрывало данные проблемы. Это было сделано, чтобы регионы имели возможность стабильно выстраивать свою бюджетную политику, в том числе выполнять национальные и инвестиционные проекты, развивать экономику и промышленность.

"Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах, – это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей – на три года", – добавил мэр Москвы.

Он выразил надежду, что этот вопрос решится в ближайшее время и что кабмин поддержит данную инициативу. По его словам, здесь потребуется участие президента.

"Думаю, этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться", – заключил Собянин.

Главы других регионов согласились с проблемой, которую обозначил мэр. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев, в частности, заявил о недопустимости кредитоваться на коммерческой основе дотационным субъектам.

"И здесь очень важно было бы, если появится решение, которое позволит нам проблему с бюджетными кредитами неким образом решить", – отметил Королев.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, в свою очередь, высказал мнение, что реструктуризация бюджетных кредитов поможет экономике регионов РФ развиваться.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы уточнила, что речь идет о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, наступающих в 2027–2029 годы, на 2031–2033 годы. Предполагается, что это даст возможность субъектам Российской Федерации сохранить порядка 300 миллиардов рублей бюджетных средств. Деньги можно направить на реализацию других первоочередных задач и на инвестиции. При этом инициатива не касается столицы.

Ранее Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2025 год. Речь идет о 5 триллионах 523 миллиардах рублей. При этом объем расходов в прошлом году составил порядка 5 триллионов 752 миллиардов рублей.

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