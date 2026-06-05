Путин заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регионы не повредит столице

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Переезд крупных государственных компаний и корпораций из Москвы в регионы не повредит городу, заявил Владимир Путин, обращаясь к Сергею Собянину на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент напомнил, что такое решение необходимо для разгрузки столицы и возможности дать импульс развитию бизнеса в субъектах РФ, а также укрепить доходную часть региональных бюджетов и создать новые рабочие места.

"Сергей Семенович, столице это не повредит", – пошутил Путин.

Кроме того, лидер страны привел в пример переезд компаний "Русгидро" и "Банк ПСБ". Также уже принято соответствующее решение в Объединенной двигателестроительной корпорации, в финальной стадии находятся аналогичные решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам в сфере железнодорожного строительства.

"Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению", – сказал Путин.

Ранее президент указывал, что за 5 лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Дальнейший рост зарплат должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Кроме того, необходима эффективная организация производства, а за основу следует взять современные технологические решения российской инженерной школы.

