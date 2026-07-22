Целями атаки в Краснодаре и Невинномысске стали логистические центры Wildberries

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Целями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодаре и ставропольском Невинномысске стали логистические центры Wildberries. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью (22 июля. – Прим. ред.) были атакованы наши логистические центры <...>. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий", – написала она.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Ким отметила, что приоритет компании – люди, и поблагодарила команду за оперативную эвакуацию.

"Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь", – добавила она.

Основательница компании также обратилась к партнерам, призвав ориентироваться только на официальные источники и следить за оперативной информацией на портале продавца.

Об обстреле складских комплексов в Краснодаре и Невинномысске стало известно ранее ночью. Атаки привели к возгоранию на обоих объектах.

В результате в первом населенном пункте пострадали три человека, а во втором – пять. Всем им оказали медицинскую помощь.