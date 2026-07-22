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22 июля, 05:58

Происшествия

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали при падении обломков беспилотника на территорию складского комплекса в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Кубани.

Всех пострадавших доставили в медучреждения для оказания необходимой помощи.

Мэр города Евгений Наумов уточнил, что также в ходе отражения атаки дронов в Краснодаре зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. В Карасунском округе обломки БПЛА упали на гаражный кооператив – там тушат возникший пожар.

В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление в квартире. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что после падения беспилотников загорелся складской комплекс в Краснодаре. Также произошло возгорание на одном из предприятий в Армавире. Кроме того, в краевом центре обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома.

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