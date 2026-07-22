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22 июля, 20:06

Общество

Налоговая приостановила операции по счетам новой хозяйки квартиры Долиной Лурье

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

Налоговая приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые есть в распоряжении агентства.

Согласно документам, решение приняли 6 июля из-за непредоставления Лурье налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока.

В 2024 году Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и передала деньги злоумышленникам. Позже их приговорили к срокам от 4 до 7 лет.

Артистка оспорила сделку и вернула право собственности, но в 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить Долину, которая затем подала на мошенников в суд с требованием возместить ущерб.

Недавно в СМИ появилась информация, что Лурье якобы выставила квартиру на продажу за 200 миллионов рублей, однако ее адвокат Светлана Свириденко опровергла это. Риелторы, в свою очередь, сомневались, что Лурье сможет выручить такую сумму, обсуждалась цена в 112–160 миллионов.

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