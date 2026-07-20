Адвокат Лурье заявила, что бывшая квартира Долиной не продается

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Полина Лурье не выставляет на продажу квартиру в Хамовниках, которую она приобрела у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Полина квартиру не продает", – подчеркнула собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лурье якобы выставила квартиру в Хамовниках на продажу. Утверждалось, что стоимость объекта начинается от 200 миллионов рублей.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что Лурье вряд ли сможет выручить такую сумму. По его словам, сперва обсуждалась цена в 112–160 миллионов рублей.

Долина стала жертвой мошенников еще в 2024 году, продав квартиру и передав деньги злоумышленникам. Позже аферистов оштрафовали, а также приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Спустя время артистка оспорила сделку и вернула право собственности, что вызвало недовольство в обществе. В итоге Верховный суд РФ в 2025 году пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за Лурье.

Тогда Мосгорсуд постановил выселить певицу. Сама Долина позднее подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб.