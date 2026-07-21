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21 июля, 10:36

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце в ночь на 21 июля

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка предпоследнего класса мощности M3.4 была зафиксирована на Солнце в ночь на вторник, 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Событие зарегистрировали в 01:25 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4493 (N05E08). Продолжительность вспышки составила 16 минут.

Вместе с тем в организации подчеркнули, что днем ранее, 20-го числа, были отмечены еще две сильные вспышки, достигшие уровней M2.5 и M1.1.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

Ранее астроном Александр Молоствов рассказал, что москвичам удастся увидеть небольшую часть солнечного затмения, которое произойдет 12 августа. Это станет возможным благодаря чистому северо-западному горизонту и наличию куска закопченного стекла.

По его словам, затмение начнется утром на Таймыре и пройдет через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Испанию. Наибольшее покрытие Луны Солнцем – до 85% – будет в Калининграде, а в Мурманске и Санкт-Петербурге – около 79%. При этом в Москве затмение составит около 8% и продлится 5–8 минут перед закатом.

Телезрители Москвы 24 прислали кадры, на которых виден световой круг возле Солнца

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