Астроном Молоствов: москвичи смогут увидеть около 8% солнечного затмения 12 августа

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Чистый северо-западный горизонт и наличие куска закопченного стекла помогут москвичам увидеть небольшую часть солнечного затмения 12 августа 2026 года. Об этом Москве 24 рассказал астроном Александр Молоствов.

Он отметил, что в целом мало кто сможет наблюдать за предстоящим явлением, так как оно пройдет в большей степени над Атлантикой и акваторией Северного Ледовитого океана. Начнется затмение утром на крайнем севере России, на полуострове Таймыр. Затем полоса пройдет через Северный Ледовитый океан, заденет Гренландию, Исландию и Испанию, отметил эксперт.





Александр Молоствов астроном Однако северо-западные регионы России в той или иной мере тоже смогут полюбоваться явлением. Больше всего повезет жителям и гостям Калининграда: они увидят, как примерно 85% Солнца закроется Луной. В Мурманске и Санкт-Петербурге тоже неплохо: может быть видно порядка 79% затмения.

В свою очередь, москвичи смогут заметить, как потемнеет маленький участок Солнца – покрытие составит около 8%. Все начнется перед закатом, примерно в 20:04, и уже буквально через 5 минут наступит максимальная фаза явления. Еще через три минуты Солнце сядет за горизонт, и на этом наблюдения завершатся, подчеркнул Молоствов.

"Поэтому надо заранее приготовиться, чтобы успеть хоть что-то рассмотреть. Прежде всего найти местность, где северо-западный горизонт будет чистым, без построек и деревьев. А еще запастись, например, закопченной стеклянной пластиной, потому что невооруженным глазом смотреть на Солнце небезопасно", – отметил астроном.

Тем, кто будет использовать для наблюдения оптические приборы – бинокль, телескоп, фотоаппарат, – необходимо надеть на них специальные солнечные фильтры, предупредил эксперт.

Ранее астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что с 17 июля по 24 августа можно любоваться самым популярным "звездным ливнем" года – метеорным потоком Персеиды. Наилучшее же время для его наблюдения – сразу после захода Солнца 12-го и до рассвета 13 августа.