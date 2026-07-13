Путин заявил, что ответы РФ на удары будут зеркальными и в несколько раз мощнее

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Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил Владимир Путин.

"Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", – подчеркнул президент.

Российский лидер 13 июля осмотрел выставку Народного фронта "Все для Победы!". На ней в том числе представили макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

За прошедшую неделю войска РФ нанесли массированный и 5 групповых ударов по связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и прочее.

Кроме того, в мае российские войска нанесли удар по Киевскому региону, который стал ответом на атаку ВСУ на Старобельск. Путин тогда заявил, что освещение теракта в Старобельске стало "позором и кошмаром" европейских СМИ.