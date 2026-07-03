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03 июля, 12:39

Политика

ВС РФ за неделю нанесли 6 ударов возмездия по связанным с ВСУ объектам

Фото: mil.ru

Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В результате атак поражены предприятия военно-промышленного комплекса противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые украинскими военнослужащими, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и горючего.

Кроме того, ударам подверглись площадки сборки, хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников.

Ранее ВС РФ, используя БПЛА "Герань", поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. Данные объекты использовались в интересах украинской армии с целью доставки и хранения беспилотников и их комплектующих, указали в МО России.

До этого российские бойцы атаковали "Геранями" логистический центр "Мегасклад" в Харькове, где находились БПЛА дальнего действия и комплектующие к ним, а также оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ.

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