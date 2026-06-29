Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала "Геранями" логистический центр "Мегасклад" в Харькове, где хранились дроны дальнего действия и комплектующие к ним, а также оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения российской армии благодаря разведывательным мероприятиям выявили, что помещения данного центра активно используются Украиной. В результате по объекту был нанесен высокоточный удар расчетом одного из подразделений войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ с применением дронов "Герань-5 сикер".

В ведомстве указали, что после атаки возникло возгорание. По данным объективного контроля, высота пламени составила 70 метров. Помимо этого, на пораженном объекте были выявлены очаги вторичной детонации, что подтвердило использование "Мегасклада" в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее российские операторы FPV-дронов "Молния-2" из добровольческого батальона "БАРС-22" уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Цель была обнаружена военнослужащими 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" в ходе ведения воздушной разведки.

После оперативной передачи координат на пункт управления обрушились высокоточные удары. В результате огневого поражения были ликвидированы не только сами пункты управления вражескими дронами, но и антенны связи, сопутствующая техника, а также личный состав операторов беспилотной авиации противника.

