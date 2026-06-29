ВС РФ поразили пункт управления дронами ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские операторы FPV-дронов "Молния-2" из добровольческого батальона "БАРС-22" уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, цель была обнаружена военнослужащими 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" в ходе ведения воздушной разведки. После оперативной передачи координат на пункт управления обрушились высокоточные удары.

В результате огневого поражения были ликвидированы не только сами пункты управления вражескими дронами, но и антенны связи, сопутствующая техника, а также личный состав операторов беспилотной авиации противника.

Кроме того, разведывательный расчет БПЛА той же группировки вскрыл в лесополосе сосредоточение живой силы и опорный пункт ВСУ. Полученные координаты незамедлительно передали артиллеристам.

На огневые позиции выдвинулись расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" 1472-го гвардейского мотострелкового полка. Накрыв цель пакетом реактивных снарядов, артиллеристы полностью уничтожили укрепленный опорный пункт противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Отмечалось, что они были освобождены благодаря глубокому вклинению подразделений группировки "Восток" в оборону противника.

