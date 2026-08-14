Британский певец Робби Уильямс признался, что страдает аутизмом

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Британский певец Робби Уильямс признался, что у него выявили аутизм. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Артист рассказал об этом во время запуска собственного модного бренда в одном из магазинов одежды в центре Лондона. По словам певца, врачи выявили у него "немного аутизма". Также он по-прежнему страдает от "навязчивых мыслей".

52-летний музыкант отметил, что пытается справляться с пугающими и тревожащими мыслями, направляя их в творческое русло, например на создание картинок.

Уильямс ранее заявлял, что у него диагностированы синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также синдром Туретта. Кроме того, певец рассказывал о проблемах с наркотиками и алкоголем, из-за которых он несколько раз проходил реабилитацию.

Помимо этого, артист сообщал в прошлом году, что у него выявили цингу, которая возникает из-за длительного недоедания. Певец признавался, что принимал препараты, подавляющие аппетит, чтобы сбросить вес.

В результате его вес уменьшился почти вдвое, но при этом он практически перестал есть, не получая необходимые питательные вещества.

