Актриса Немоляева пожаловалась на мерцательную аритмию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева рассказала, что врачи диагностировали у нее мерцательную аритмию, сообщает News.ru.

По ее словам, это не опасно для жизни, но ей тяжело. Артистке стало плохо на съемках ремейка "Приключения Буратино". Она рассказала, что чувствует слабость, поскольку аритмия протекает весьма "мучительно".

"Все в порядке. Мне много лет, у меня свои проблемы со здоровьем. Но я играю сегодня спектакль, послезавтра спектакль. Чувствую себя я очень слабо и другую работу, помимо театра, брать не могу", – объяснила Немоляева.

Актриса добавила, что у нее "сердце трепыхается".

В прошлом месяце появилась информация, что Немоляевой снова потребовалась экстренная помощь врачей. Якобы артистка почувствовала себя плохо и позвонила в экстренные службы. По словам авторов публикации, у нее случился приступ фибрилляции предсердий. При этом тогда актриса слухи о своей болезни опровергла.