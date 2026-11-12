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12 ноября, 09:15

Происшествия

Четырех медведей ликвидировали за сутки в Иркутской области

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Четырех медведей, которые выходили к людям, ликвидировали за сутки в Иркутской области. Об этом сообщается на странице региональной службы по охране и использованию животного мира во "ВКонтакте".

По ее данным, за минувшие сутки в регионе поступило семь сообщений о появлении хищников около населенных пунктов. Проверки подтвердили признаки их присутствия.

"За минувшие сутки добыто четыре медведя: две особи – в Усть-Кутском районе, по одной особи в Слюдянском и Киренском районах", – отмечается в сообщении.

Всего в этом году было добыто 600 медведей. В соцсети "Стоп Медведи Иркутская область" указывается, что в Слюдянке медведя заметили на территории лицея № 11 ОАО "РЖД". Его застрелили.

Ранее медведь убил сторожа туристической базы Salmonica Travel в Соболевском округе Камчатки. Животное находилось рядом, его застрелили. Специалисты уточнили, что медведь мог перепутать человека со своим сородичем, что и повлекло смертельное нападение.

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