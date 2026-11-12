В России предложили запретить иностранные сладости в новогодних подарках

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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой запретить включать сладости иностранных брендов в новогодние детские наборы. Об этом он сообщил в беседе с "Абзацем".

По мнению Бородина, сейчас настало время популяризировать отечественных производителей.

"Я считаю, что надо запретить и сделать так, чтобы в новогодние праздники дети видели именно российский шоколад, наши конфеты, печенье", – пояснил он.

Он также задался вопросом, почему в детских подарках до сих пор присутствуют западные бренды, и призвал прививать детям отечественную культуру и традиции.

"У нас полно своих производителей. Нужно популяризировать свою культуру, свои ценности, свои конфеты, шоколадки, чтобы наши дети знали, что у нас в стране есть не западные бренды, а наши", – добавил Бородин.

Он подчеркнул, что в нынешнее непростое время поддержка российских компаний должна стать приоритетом.

Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, что подготовка к Новому году с подарками для семьи, друзей и коллег может потребовать от 27 250 до 59 500 рублей, если планируется поздравить 14 человек. В список вошли три коллеги, супруг или супруга, родители, пять друзей, брат или сестра, а также бабушка и дедушка.